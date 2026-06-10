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İstanbul Emniyetinden tutuklu sanık İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü Türker'le ilgili açıklama

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltı sürecinde mevzuata aykırı işlem yapılmadığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davada tutuklu yargılanan İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulamanın söz konusu olmadığını bildirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan asılsız iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu paylaşımlarda, tutuklu sanık İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunduğu süre içerisinde maruz kaldığını iddia ettiği uygulamalara ilişkin beyanlarına yer verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen tüm yakalama, gözaltı, üst arama ve adli işlem süreçleri, Anayasa, ilgili mevzuat hükümleri, insan hakları ilkeleri ve yargısal denetime açık usuller çerçevesinde yürütülmektedir. Gözaltına alınan şahısların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte, tüm işlemler hukuki mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir. Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA / İrem Demir
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