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Emniyet şeridinde midibüsün çarptığı servis şoförü öldü

Emniyet şeridinde midibüsün çarptığı servis şoförü öldü
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, emniyet şeridinde midibüsün çarptığı Ahmet Ak (42), hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, emniyet şeridinde midibüsün çarptığı Ahmet Ak (42), hayatını kaybetti. Servis şoförü olan Ak'ın markette unuttuğu telefonunu almak için yolun karşısına geçmek isterken kazanın yaşandığı belirtildi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, önceki gün, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunun Pınarkent Mahallesi kesiminde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Ak'a, kırmızı ışıkta bekleyen araçların yan tarafındaki emniyet şeridinde ilerlediği ileri sürülen A.G. yönetimindeki midibüs çarptı. Yola savrulan Ak, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin özel hastaneye kaldırdığı Ak, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Midibüsün şoförü A.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazada yaşamını yitiren Ahmet Ak'ın servis minibüsü şoförü olduğu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasına işçileri almaya giderken, durup alışveriş yaptığı markette unuttuğu cep telefonunu almak için, tekrar yolun karşısına geçmek isterken kazanın yaşandığı öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, kaza anının da çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Ahmet Ak'ın yol kenarındayken emniyet şeridinden ilerleyen midibüsün çarpmasıyla yola savurması yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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