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Gaziantep İl Emniyet Müdürü Özcan'dan İslahiye'ye ziyaret

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Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı ve personele teşekkür etti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek emniyet personeliyle bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette Özcan, yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır'dan bilgi aldı.

Ziyarette Nurdağı İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Boz da hazır bulundu.

Özcan, emniyet teşkilatının özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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