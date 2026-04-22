Biga İlçe Emniyet Müdürü Bolat okul ziyaretlerini sürdürüyor

Çanakkale'nin Biga İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, öğrencilerle buluştu.

İlçe genelindeki eğitim kurumlarında güvenli ortamın pekiştirilmesi ve emniyet birimleri ile öğrenciler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Bolat, Fatih İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okulda öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Bolat, sınıfları gezdi. Öğrencilere güvenlik ve asayiş konularında temel bilgiler veren Bolat, polisin görevleri ve güvenli yaşam kuralları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ziyaret, öğrencilerle fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.