Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Yunak'ta Temaslarda Bulundu

Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Yunak ilçesinde Belediye Başkanı Subhan Günaltay'ı ziyaret etti, esnafla sohbet etti ve yapımı süren emniyet amirliği binasında incelemelerde bulundu.

Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Yunak ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay'ı makamında ziyaret eden Yüksek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından vatandaşlarla bir araya gelen Yüksek, esnafla sohbet etti, talep ve isteklerini dinledi.

Öte yandan Yüksek, yapımı süren emniyet amirliği binasında da incelemelerde bulundu.

Daha sonra, Yunak İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli personelle bir araya gelen Yüksek, asayiş ve güvenlik hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
