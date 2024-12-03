Emniyet Müdürlüğü'nden Özel Eğitim Okuluna Ziyaret
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek çocuklara hediyeler verdi ve polis araçlarını tanıttı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.
Ziyarette, İl Emniyet Müdür Yarımcısı Erdal Yanık ve beraberindeki polisler çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Çocuklara polis araçlarının tanıtımını yapıldı.