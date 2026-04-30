Emniyet Genel Müdürü Fidan, valilik yaptığı Nevşehir'den uğurlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Ali Fidan için valilik yaptığı Nevşehir'de uğurlama töreni düzenlendi. Fidan, "İnşallah bugün saat 17.00 itibarıyla Emniyet Genel Müdürü görevime başlayacağım" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Emniyet Genel Müdürü görevine, Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Bugün Emniyet Genel Müdürü olarak görevine başlayacak Ali Fidan için Nevşehir Valiliği önünde uğurlama programı düzenlendi. Burada açıklamalarda bulunan Fidan, "Dün akşam itibarıyla çıkan kararname ile Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın tensipleriyle Emniyet Genel Müdürü olarak atanmış bulunuyorum. İnşallah bugün saat 17.00 itibarıyla Emniyet Genel Müdürü görevime başlayacağım. Ben yaklaşık 2,5 yılı aşkın süredir Nevşehir Valisi olarak çalışmanın, Nevşehir ilinde Nevşehirli vatandaşlarımıza hizmet etmenin onurunu, gururunu yaşadım. Nevşehir'i eşimle birlikte sevdik. Burada çok güzel hatıralar, dostluklar, güzellikler biriktirdik. Çok güzel geri dönüşler aldık. Nevşehir'imizin her bir köşesinde, ilçesinde, beldesinde, köyünde çok güzel dostluklar, sevgiler, iyilikler, güzellikler bulduk. Bizler Nevşehir'de çalıştığımız süre boyunca vatandaşlarımıza en etkin şekilde, en güzel şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olduk" diye konuştu.

'HATIRALARIMIZ BU ŞEHİRDE OLACAK'

Çalışma arkadaşlarıyla birlikte en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Fidan, "Bunun için azimle gayretle mesai mefhumu gözetmeden çalışmanın gayreti içerisinde olduk. Kapımızı her daim tüm Nevşehirli hemşehrilerimize açık tuttuk. Böyle bir çalışma anlayışı benimsedik. Elbette değerlendirme ve takdir saygıdeğer vatandaşlarımızındır. Bugün itibarıyla inşallah Nevşehir'de vazifemizi tamamlayıp Ankara'da Emniyet Genel Müdürü görevime başlayacağım. Ancak ne kadar Nevşehir'den bugün ayrılıyor olsak, bedenen ayrılıyor olsak da kalbimizin bir kısmı, gönlümüz, hatıralarımız bu şehirde olacak. Nevşehir'i hiç unutmayacağız. Nevşehir bizim ikinci bir memleketimiz oldu. İnşallah kapımız, gönlümüz Nevşehirli hemşehrilerimize açık olacak. Elimizden geldiğince kendi görev alanımızda Nevşehir'in her bir işini yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

HELALLİK İSTEDİ

Tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini ileten Fidan, "Bu samimi duygularla Nevşehir'e, Nevşehirli vatandaşlarımıza ve STK'larımıza da teşekkür ediyorum. Bize ilgi gösteren bu samimi duygularla Nevşehir'imize arz-ı veda ederken hepinizden helallik bekliyorum. Tüm vatandaşlarımızın, tüm çalışma arkadaşlarımın haklarını helal etmesini istiyorum. Bütün mesai içinde olduğumuz iş insanlarının, iş dünyasının, vatandaşlarımızdan helallik istiyorum. Bugün beni uğurlamak için burada olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı