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Emniyet Genel Müdürü Fidan, FBI Direktörü Patel ile sınır aşan suçları görüştü

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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, FBI Direktörü Kash Patel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede polis teşkilatı ile FBI arasındaki mevcut işbirliği alanları, sınır aşan suçlarla mücadele, bilgi ve tecrübe paylaşımı ele alındı.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, FBI Direktörü Kash Patel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünan (EGM) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan ile ABD FBI Direktörü Sayın Kash Patel arasında telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmede; Polis Teşkilatımız ve FBI arasındaki mevcut işbirliği alanları, sınır aşan suçlarla mücadele, bilgi ve tecrübe paylaşımı konuları ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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