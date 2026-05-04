Ali Fidan'a Nevşehir'de Veda Yemeği: 'Gönlümüz Burada'

CUMHURBAŞKANLIĞI kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) görevine atanan Ali Fidan için valilik yaptığı Nevşehir'de, veda yemeği verildi.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan için vali olarak görev yaptığı Nevşehir'de onuruna yemek verildi. Yemek programına, protokol üyeleri, iş insanları ve STK temsilcileri katıldı. Yaklaşık 3 yıla yakın Nevşehir'de valilik görevini severek yürüttüğünü söyleyen Fidan, "Nevşehir'de görev yapmaktan büyük gurur duydum. Bu güzel şehirde sizlerle birlikte çalışmanın, vatandaşlarımıza hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadım. Bundan dolayı Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Nevşehir'den ayrılıyor olsak da kalbimiz burada, gönlümüz burada. Nevşehir'in her bir meselesi bundan sonra da bizim meselemizdir" dedi.

Nevşehir'de tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya özen gösterdiklerini belirten Ali Fidan, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, adliye mensupları, üniversite yönetimleri, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar, kamu çalışanları ve basın mensuplarına teşekkür etti. Program sonunda katılımcılardan helallik isteyen Fidan, "Bugün bir görev ayrılığı yaşıyoruz. Sizlerden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Ben de varsa hakkımı helal ediyorum" dedi.

Program sonunda EGM Müdürü Ali Fidan'a, günün anısına Ticaret Odası Başkanı Mehmet Arif Parmaksız tarafından vazo hediye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı