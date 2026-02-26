Haberler

Mahmut Demirtaş'tan Sınır Hattındaki Polislere Ramazan Tebriği

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Suriye sınırındaki Şeyh Horoz Üs Bölgesi ve Hakkari Şemdinli'deki polislerle görüntülü görüşerek Ramazan ayını kutladı.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Suriye sınır ötesindeki Şeyh Horoz Üs Bölgesi ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan polislerle görüntülü görüşerek, Ramazan ayını tebrik etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Demirtaş, Suriye sınır ötesinde Şeyh Horoz Üs Bölgesi'nde ve Hakkari Şemdinli'de görev yapan kahraman polislerimiz ile görüntülü görüşme gerçekleştirerek mübarek Ramazan aylarını tebrik etti. Görevlerini büyük bir fedakarlık ve özveriyle yerine getiren personelimize teşekkürlerini ileten Sayın Genel Müdürümüz, birlik ve beraberlik içinde sağlık, huzur ve esenlik dolu bir Ramazan ayı temennisinde bulundu." denildi.

Kaynak: ANKA
