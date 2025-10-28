Emniyet Genel Müdürü Demirtaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, "Türk Polis Teşkilatı olarak bizler, ecdadımızın bize miras bıraktığı bu değeri ebediyen koruyarak al bayrağımızın gölgesinde, birlik ve beraberlik içinde, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür şekilde yaşamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mahmut Demirtaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlayan Demirtaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin, istiklal mücadelesini eşi benzeri görülmeyen bir zaferle taçlandırarak bağımsızlığını ve özgürlüğünü tüm dünyaya kanıtladığının altını çizdi.

"Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir." sözünün, şanlı Türk milletinin en büyük dayanağı ve vazgeçilmez bir kıymeti olduğunu belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatı olarak bizler, ecdadımızın bize miras bıraktığı bu değeri ebediyen koruyarak al bayrağımızın gölgesinde, birlik ve beraberlik içinde, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar kalması için canla başla çalışacağız.

Bu kararlılıkla başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden istiklal ve istikbalimizin kahramanı tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor ve her birini minnetle anıyorum. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."