Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, personelin Polis Haftası'nı telsiz anonsuyla kutladı Açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, personelin Polis Haftası'nı telsiz anonsuyla kutladı

Güncelleme:
"181 yıllık köklü geçmişimizden aldığınız güç ve sorumluluk bilinciyle büyük bir fedakarlık, kararlılık ve özveriyle görevinizi yerine getiriyorsunuz. Bu vesileyle her birinize teşekkür ediyorum"

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, personelin 10 Nisan Polis Haftası'nı polis telsizinden yaptığı anonsla kutladı.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından, Demirtaş'ın emniyet personeline yönelik kutlama mesajını içeren bir video paylaşıldı.

Mahmut Demirtaş, polis telsizi anonsuyla verdiği mesajında, şunları kaydetti:

"Kıymetli mesai arkadaşlarım. Sizler şanlı bayrağımızın gölgesinde vatanımızın her bir köşesinde huzur ve güvenliği daim kılan kahraman bir teşkilatın mensuplarısınız. 181 yıllık köklü geçmişimizden aldığınız güç ve sorumluluk bilinciyle büyük bir fedakarlık, kararlılık ve özveriyle görevinizi yerine getiriyorsunuz. Bu vesileyle her birinize teşekkür ediyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, siz değerli meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerinize teşkilatım ve şahsım adına sağlık, mutluluk ve esenlik diliyorum."

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
