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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, BORAN'da birinci olan Özel Harekatçıları kabul etti

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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, BORAN'da birinci olan Özel Harekatçıları kabul etti
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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 20 ülkeden 96 keskin nişancının katıldığı 8. BORAN Yarışması'nda birincilik elde eden ve dereceye giren Özel Harekat personelini kabul etti. Açıklamada, başarının Türk Polis Teşkilatının uluslararası yetkinliğini gösterdiği ifade edildi.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 20 ülkeden 96 keskin nişancının katıldığı 8. BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda dereceye giren Özel Harekat personelini kabul etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan, 8. BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda 20 ülkeden 96 keskin nişancının katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada birincilik elde eden ve dereceye girerek teşkilatımızı uluslararası arenada gururla temsil eden Özel Harekat personelimizi makamında kabul etti.

Disiplin, kararlılık ve üstün yeteneğin eseri olan bu büyük başarı, Türk Polis Teşkilatımızın gücünü, profesyonelliğini ve uluslararası alandaki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kahraman mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Kaynak: ANKA
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