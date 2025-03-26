Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kötü muamele iddialarına yanıt

Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltına alınanlara yönelik kötü muamele iddialarını yaptığı açıklama ile yalanladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarındaki, protestolarda gözaltına alınan kişilere kötü muamelede bulunulduğu iddialarına yanıt verdi.

İDDİALAR YALANLANDI

İddiaları yalanlayan EGM, gerçeği yansıtmadığını, bunları yayanlar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Türk Polis Teşkilatı'nın yasadışı eylemlere karşı görevini özveri, sabır ve sağduyuyla yerine getirdiği vurgulandı.

"İFTİRAYI YAYANLARLA İLGİLİ YASAL İŞLEM BAŞLATILDI"

Açıklamada şöyle denildi: "Gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan şahıslarla ilgili olarak yasal mevzuat çerçevesinde işlemler titizlik ve hassasiyetle yürütülmektedir. Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili 'kötü muamele' yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır."