Almanya'da Pakistanlı kiracıya ayrımcılık yapan emlakçı tazminata mahkum edildi

Güncelleme:
Almanya'nın Hessen eyaletinde bir emlakçı, Pakistan kökenli kadına ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 3 bin avroluk tazminat ödemeye mahkum edildi. Kadın, önceki başvurusu reddedildikten sonra 'Schneider' adıyla tekrar başvurarak kabul edilince mahkemeye başvurmuştu.

Almanya'nın Hessen eyaletinde daireyi Pakistan kökenli kadına kiralamak istemeyen emlakçı, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 3 bin avroluk tazminat cezasına çarptırıldı.

Karlsruhe'de bulunan Federal Adalet Divanı (BGH), bölge mahkemesinin emlakçının ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 3 bin avro tazminat ödemeye hükmeden kararını onadı.

Karara göre emlakçı, yabancı kökenli olduğu gerekçesiyle daire arayan kadına ayrımcılık yaptığı için 3 bin avro para ödeyecek.

Alman Kiracılar Birliği, mahkemenin bu kararını memnuniyetle karşıladı.

Kiralık daire arayan Pakistanlı Humaira Waseem, bir daireyi görmek için başvuru yaptı ancak bu emlakçı tarafından reddedilmişti.

Sonra Pakistanlı Waseem, "Schneider" takma adıyla tekrar başvuru yapmış, bu sefer talebi onaylanmıştı. Bunun üzerine Waseem, ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak tazminat talep etmişti.

Darmstadt Bölge Mahkemesi, durumun açık bir ayrımcılık vakası olduğuna karar vererek, emlakçının 3 bin avro ödemesine hükmetmişti.

Emlakçı, karara itiraz ederek davayı üst mahkemeye taşımıştı.??????????????

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
