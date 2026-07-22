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Emirdağ'da çıkan ot yangını söndürüldü

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Demircili köyünde çıkan ot yangını itfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerince söndürüldü. Yangında 1 ağıl ile 5 bin dekar anız ve mera (100 dekarı buğday) zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.

Demircili köyündeki arazide dün henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 ağıl ile 100 dekarı ekili buğday arazisi olmak üzere 5 bin dekarlık anız ve mera zarar gördü.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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