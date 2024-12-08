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Emirdağ'da Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Emirdağ'da Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Olay, Beyören köyü mevkisinde meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, refüje çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

M.A.D. idaresindeki 42 AOG 161 plakalı otomobil, ilçenin Beyören köyü mevkisinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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