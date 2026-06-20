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Afyonkarahisar'da devrilen tıra otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da devrilen tıra otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu otomobilin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

B.E. (46) idaresindeki 42 ANZ 076 plakalı mısır yüklü tır, Ağılcık köyü yakınlarında devrildi. K.A'nın (66) kullandığı 03 ABB 176 plakalı otomobil de devrilen tıra çarptı.

Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadir Kiper
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