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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada otomobilde yangın çıktı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

K.Ç. (54) idaresindeki 26 AEG 432 plakalı otomobil, Davulga beldesi yakınlarında F.Ç'nin (75) kullandığı 26 ACB 664 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilinde yangın çıkan sürücü K.Ç. yaşamını yitirdi, S.Ç. (54) ile sürücü F.Ç. ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

K.Ç'nin cenazesi, inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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