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Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı, Ankara'da yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Temmuz'da yaşanan olayda K.D. (31) ile G.K. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda G.K. bıçakla yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan G.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alınan zanlı K.D, Emirdağ'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı K.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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