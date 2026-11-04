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Emir Sarıgül'ün tutukluluğu sona erdi, ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi

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Emir Sarıgül'ün tutukluluğu sona erdi, ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında tutuklanan Emir Sarıgül hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye kararı verildi. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu olan Emir Sarıgül'ün tutukluluk hali sona erdirildi.

(İSTANBUL) - Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında karar açıklandı.

Emir Sarıgül'ün tutukluluk halinin sona erdirilmesine ve hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA
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