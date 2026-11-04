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Emir Sarıgül, aklama soruşturmasında ev hapsi şartıyla tahliye edildi

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İstanbul'da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan Emir Sarıgül, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İSTANBUL'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan Emir Sarıgül 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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