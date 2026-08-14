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Trafikte motokuryeye yumruklu saldırı: 180 bin lira ceza

Trafikte motokuryeye yumruklu saldırı: 180 bin lira ceza
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Eminönü'nde otomobil sürücüsü Burak B., trafikte tartıştığı motokuryeye aracından inerek yumruk ve tokatla saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis tarafından yakalanan Burak B.'ye 180 bin lira idari para cezası uygulandı, otomobili 60 gün trafikten menedildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu. 'Kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından adli işlem yapılan Burak B., savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

EMİNÖNÜ'nde otomobil sürücüsü Burak B. (37), trafikte tartıştığı motokuryeye aracından inerek yumruk atarak saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Polisler tarafından yakalanan Burak B.'ye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Otomobili 60 gün süreyle trafikten menedilen Burak B.'nin ehliyetine de 60 gün el konuldu. Hakkında 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından adli işlem yapılan Burak B., savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 10 Ağustos'ta Fatih Eminönü Sarıdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Burak B. ile trafikteki motokurye arasında tartışma çıktı. Otomobilinden inen Burak B., motokuryenin yanına giderek yumruk ve tokatla saldırdı. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SİVİL TRAFİK POLİSLERİ YAKALADI

Saldırıya uğrayan motokuryenin görüntülerle birlikte Beyazıt Polis Merkezi Amirliği'ne şikayette bulunulmasının ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, görüntülerdeki otomobilin plakasının 34 HSE 327, sürücüsünün ise Burak B. olduğunu tespit etti. Burak B., polis ekipleri tarafından yakalandı.

180 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Gözaltına alınan Burak B.'ye, 'trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek' ihlalinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Otomobil 60 gün süreyle trafikten menedilirken, Burak B.'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Burak B. hakkında 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldı. Burak B., adli işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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