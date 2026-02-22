Haberler

Emine Işınsu Adına Düzenlenen "2027 Roman Ödülü" İçin Başvurular Başladı

Güncelleme:
Yazar Emine Işınsu adına düzenlenen 2027 Roman Ödülü için başvurular alınmaya başladı. Ödül, 17 Mayıs 2027'de açıklanacak ve kazanan eser, önceden yayımlanmamış romanlar arasından seçilecek.

(ANKARA) - Yazar Emine Işınsu adına düzenlenen 2027 Roman Ödülü için başvurular başladı. Ödülü kazanan eser 17 Mayıs 2027'de açıklanacak.

Ödül Tertip Komitesi Başkanı ve Emine Işınsu'nun eşi Prof. Dr. İskender Öksüz, ilki 2023 yılında, ikincisi de 2025 yılında düzenlenen ödülün üçüncüsü için yeni roman başvurularının gelmeye başladığını bildirdi.

Öksüz'ün verdiği bilgiye göre, ödüle daha önce yayımlanmamış eserlerle başvurulacak ve konusu serbest olacak. Ödülü kazanan yazar, 2 cumhuriyet altınıyla ödüllendirilecek, ayrıca romanın tertip komitesi tarafından yayımlanması sağlanacak. Jüri, ödülü kazanan roman dışında, başvuranlar arasında övgüye değer başka eserleri de ilan edebilecek.

Eserlerin, en geç 1 Şubat 2027 tarihine kadar, "emine.isinsu.roman@gmail.com" adresine gönderilmesi gerekiyor. Ödül kazanan eser, Işınsu'nun doğum günü olan 17 Mayıs'ta açıklanacak.

Ödüle başvuracak eserleri değerlendirecek jüri koltuğunda ise Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Bilge Ercilasun, Prof. Dr. Belkıs Altuniş Gürsoy, Prof. Dr. Nazım H. Polat ve Şair-Yazar A. Yağmur Tunalı olacak.

Kaynak: ANKA
