Haber : Emine Erdoğan: "Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emine Erdoğan: "Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur"

 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: 'Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini diledi, "Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini diledi, "Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gazze'den yükselen acı feryatlarla kalbimiz bir kez daha paramparça oldu. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun daima zalimin ve zulmün karşısında, mağdurun yanında olacağız. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini yürekten diliyor, uluslararası toplumu dünya barışı için sağduyulu olmaya davet ediyorum."

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Filistin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title