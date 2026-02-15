Haberler

Emine Erdoğan, 22 Okula 22 Kütüphane Programının Açılışına Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in '22 Okula 22 Kütüphane' programının açılışında, çocukların okuma sevgisini artıracak kütüphanelerin bilgi dünyası olmasını diledi. Programa ilişkin konuşması sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılışına katıldığı Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) "22 Okula 22 Kütüphane" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "TOGEM-DER öncülüğünde hayata geçirilen kütüphanelerimizin çocuklarımızın gönlünde okuma sevgisini yeşerten, zihinlerinde yeni ufuklar açan birer bilgi dünyası olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa ilişkin, Emine Erdoğan'ın konuşmasının bulunduğu videoya da yer verildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
