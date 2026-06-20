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Emine Erdoğan: Umutlar büyüyerek çoğalsın

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"Şule Yüksel Şenler Vakfımızın deprem bölgesinde yeşerttiği umutların büyüyerek çoğalmasını, mezun olan kardeşlerimizin emekleriyle yazdıkları başarı hikâyelerinin nice yüreğe ilham olmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfının deprem bölgesinde yeşerttiği umutların büyüyerek çoğalmasını diledi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şule Yüksel Şenler Vakfımızın deprem bölgesinde yeşerttiği umutların büyüyerek çoğalmasını, mezun olan kardeşlerimizin emekleriyle yazdıkları başarı hikayelerinin nice yüreğe ilham olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri Kursiyer ve Mezuniyet Buluşması'ndan görüntüler ile Emine Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmasından bölümlere de yer verildi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir
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