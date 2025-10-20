Emine Erdoğan'dan Galata Kulesi'nde 'Sıfır Atık' Paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Uluslararası Sıfır Atık Forumu' kapsamında sürdürülebilir bir geleceğe dikkati çekmek amacıyla Galata Kulesi'ne yansıtılan çevre temalı görseller hakkında NSosyal hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "İstanbul'un kalbinde yükselen Galata Kulesi, 'Sıfır Atık' ruhuyla sürdürülebilir yarınlara ışık tutuyor" ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, dün akşam Galata Kulesi'nde yapılan etkinliğe ilişkin görsellerin bulunduğu video da yer aldı.