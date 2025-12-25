Haberler

Emine Erdoğan'dan Regaip Gecesi Mesajı

Emine Erdoğan'dan Regaip Gecesi Mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Regaip Gecesi mesajında "Milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Gecesi ile mübarek üç aylarını tebrik ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Gecesi ile mübarek üç aylarını tebrik ediyorum. Duaların kabul için göklere yükseldiği bu kutlu gece; kalplerimizi iyilikle doldurmak, insanlık adına merhamet ve kardeşlik dilemek için bir fırsattır. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin; dünyamızı sevgiyle ve huzurla kuşatsın. Bu mübarek gecenin, yeryüzündeki tüm acıları dindirmeye, insanlığı iyilikte buluşturmaya vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
