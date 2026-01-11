Emine Erdoğan'dan 'Palet Türk Müziği İlkokulu'na ilişkin paylaşım

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretiyle ilgili sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabında, Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretinden görüntüler paylayarak, "Türk Müziği'ne yürekten bağlı nice evladımız için ilham, umut ve istikamet olmaya devam etmesini diliyorum. Palet Türk Müziği İlkokulu'nun, Türk Müziği'ne yürekten bağlı nice evladımız için ilham, umut ve istikamet olmaya devam etmesini diliyorum. Geleneği yaşatan, geleceği yeşerten bu güzel emek, gönülden gönüle çoğalsın" ifadelerini kullandı.