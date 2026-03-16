Emine Erdoğan'dan 'Kadir Gecesi' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Emine Erdoğan, Kadir Gecesi nedeniyle sanal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Rahmet, mağfiret ve hikmetin yeryüzünü kuşattığı mübarek Kadir Gecesi, insanlık için umut ve arınma vesilesidir. Aziz milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabb'im'den bu mübarek gecede ettiğimiz duaların başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere zulüm altında direnen tüm mazlumlara güç ve selamet getirmesini niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

