Emine Erdoğan'dan İHÜ İPAM Darüşşifa Psikoterapi Merkezi'nin açılışına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) Darüşşifa Psikoterapi Merkezi'nin açılış törenine ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu tarihi mekanda sunulacak hizmetlerin kalplere ferahlık, zihinlere dinginlik, ruhlara umut taşımasını yürekten diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda açılışa ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
