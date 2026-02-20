Haberler

Emine Erdoğan Kayacık Ailesine Teşekkür Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iftar sofrasına konuk oldukları Kayacık ailesine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iftar sofrasına konuk oldukları Kayacık ailesine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftinin evinde iftar sofrasına konuk olmalarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Emine Erdoğan, "Sofralarını ve gönüllerini bize açan kıymetli Kayacık ailesine içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Hanelerinden sağlık, huzur ve bereketin eksik olmamasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda ziyaretten fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
Trump yargıya savaş açtı: Bu hakimler ülkemizin utanç kaynağı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu

Ronaldo'dan Al-Nassr'da Ramazan jesti! Takımıyla oruç tutuyor
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü

Zaman aşımına günler kalmıştı! 21 yıllık sır perdesi kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail uçakları vurdu! Ölü ve yaralılar var