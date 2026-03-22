Haberler

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Su Günü' mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Su Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün su, tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusudur. Halihazırda su stresi altında olan bir ülke olarak, tehlike kapımızı çalmadan harekete geçmeliyiz. Fikirlerimizi, gayretlerimizi ve iyi niyetlerimizi birleştirerek ülkemizin ileride su kıtlığı çeken ülkelerden biri olmasını engelleyebiliriz. İşe, su verimliliği kavramının tüm kulaklara, tüm vicdanlara ulaşmasını sağlayarak başlayalım. 7'den 70'e herkesin suya vefa, nimete hürmet, hayata sadakat ilkesiyle hareket etmesini diliyor, Su Verimliliği Seferberliği'nde yerini almasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
