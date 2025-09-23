Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" programına ilişkin paylaşım Açıklaması

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenen "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, New York Türkevi'nde "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" programda lider eşlerini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen mahsullerin, nesiller boyunca aktarılan mutfak bilgeliklerinin ve ustaların el emeğiyle şekillenen zanaatların bu sergide buluştuğunu belirten Emine Erdoğan, bunların her birinin, geçmişin izlerini taşırken geleceğe yön veren kültür hazinesi niteliğinde olduklarını bildirdi.

Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Kapılar, bizler için yalnızca bir geçiş değil, aynı zamanda yeni başlangıçların, hikmetin ve paylaşımın simgesi. Biz de Anadolu'nun berekete, birikime ve beceriye açılan anlamlı kapılarından dünyaya dostluğu, işbirliğini ve insanlığın ortak mirasını sunuyoruz. Kadim kültürümüzün estetik anlayışını, sürdürülebilir üretim vizyonunu ve doğaya olan saygımızı küresel sahneye taşımanın gururunu yaşıyoruz. Diliyorum ki bu buluşma, kültürler arasında köprüler kurarak barışın, kardeşliğin ve insanlığın ortak geleceğinin güçlenmesine vesile olsun. Programda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."