Haberler

Emine Erdoğan’dan AK Parti İstişare Toplantısına Destek Mesajı

Emine Erdoğan’dan AK Parti İstişare Toplantısına Destek Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti’nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na ilişkin sosyal medya paylaşımında, toplantının hayırlı olmasını dileyerek yeni yol haritasının millete hizmeti güçlendirmesini temenni etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mizin 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlı olmasını diliyorum. İstişareyle şekillenecek yeni yol haritasının, milletimize hizmet yolculuğunu daha da güçlendirmesini; ülkemizin huzuruna, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Adres Ankara Evleri'nin ikinci etabında teslim heyecanı yaşanıyor

Adres Ankara Evleri'nin ikinci etabında teslim heyecanı
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?
Fatih Terim'den Milli Takım'a olay mesaj: Çalışmayana şans 'merhaba' demez

Terim'den Milli Takım'a olay mesaj: Çalışmayana...
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Didik didik arıyorlar, hiçbir yerde yok
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin

Kerem Aktürkoğlu: Hakkınızı helal edin