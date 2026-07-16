Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz Programına Anlamlı Paylaşım
Emine Erdoğan, '10'uncu Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim Programı' kapsamında yaptığı paylaşımda, milletin iradesinin özgür ve yenilmez olduğunu vurgulayarak hiçbir gücün bu azmi gölgeleyemeyeceğini ifade etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '10'uncu Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İletişim Başkanlığı'nın Konferans Salonu'nda düzenlenen '10'uncu Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim Programı'na ilişkin, "Milletimizin iradesi, dalgalanan bayrağımız gibi özgür ve yenilmezdir; hiçbir güç bu azmi ve kararlılığı gölgeleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı