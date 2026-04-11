Emet'teki kaplıca kaynağında su seviyesi arttı

Emet'teki kaplıca kaynağında su seviyesi arttı
Kütahya'nın Emet ilçesindeki Dereli Kaplıcaları'nda yoğun yağışlar nedeniyle su seviyesinde artış gözlemlendi. Kaplıca havuzlarında taşma yaşanırken, muhtar Adem İnan, bu yıl yağışların önceki yıllara göre daha yoğun olduğunu açıkladı.

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Dereli Kaplıcaları'na ait kaynağın su seviyesi yoğun yağışlar nedeniyle arttı.

Bölgede artan yağışlarla kaplıca kaynaklarının debisinin yükseldiği, özellikle bazı havuzlarda taşma yaşandığı gözlendi.

Kaplıcanın yer aldığı Günlüce köyünün muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, bu yıl yağışların önceki yıllara göre daha yoğun olduğunu söyledi.

Kaplıcaların birden fazla kaynaktan beslendiğini belirten İnan, "Kaynaklardan gelen su miktarında artış var. Özellikle bir kaynaktan gelen suyun debisi yükseldiği için havuzlarda taşkın meydana geldi." dedi.

İnan, kaplıca suyunun sıcaklığında değişiklik olmadığını ifade ederek, yağışların sürmesi halinde taşkınların devam edebileceğini kaydetti.

Daha önce de benzer durumların yaşandığını dile getiren İnan, yoğun kar ve yağmurun olduğu yıllarda kaplıcalarda taşkın görüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Alibey Aydın
