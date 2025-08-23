Emet'te Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

Emet'te Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

L.E. (49) idaresindeki 14 BS 582 plakalı otomobil, Emet-Hisarcık kara yolu Doğanlar köyü yol ayrımında tarlaya devrildi.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü L.E. ile otomobildeki H.E. (41), E.E. (18), F.E. (16), A.E. (10) ve Halime Türkaslan (77) sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Türkaslan, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
