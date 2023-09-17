Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, parke taşı ayıklama işinde çalıştı

Emet ilçesinde yapımı devam eden alt yapı çalışmalarının yanı sıra çalışmaların tamamlandığı alanlarda üst yapı çalışmaları devam ederken, Belediye Başkan Hüseyin Doğan, kum ve molozlardan parke taşı ayıklama işinde işçilerle beraber çalıştı.

İlçede alt yapı çalışmaları esnasında sökümü yapılan alanlardan toplanan parke taşları sanayi mevkiinde belediyeye ait alana boşaltılıyor. Burada parke taşları kum ve molozlardan temizlenerek, çalışma tamamlanan alanlarda kullanılıyor.

Emet Belediyesinin personelleri hafta sonu mesaisi için parke taşı ayıklama işinde görevlendirildi. İşçilerin Emet halkı için hafta sonu gelerek çalışmalara katılmasına Başkan Doğan'da kayıtsız kalmadı. Alanda toplanan parke taşlarının işçiler tarafından moloz ve kumlardan ayrılması işine bizzat Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'da katılarak işçilerle birlikte çalıştı. - KÜTAHYA