Emep Genel Başkanı Aslan: "Nurhak, Antiemperyalist Mücadelenin Simgelerinden Biri Oldu"

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan ve Kadir Manga'nın Nurhak'ta öldürülmelerinin 55'inci yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Nurhak hem antiemperyalist mücadele geleneğini bu toprakların mayasına kazımanın hem de bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolunda bitmeyen yürüyüşün adımlarından biri oldu" ifadelerini kullandı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan ve Kadir Manga'nın Nurhak'ta öldürülmelerinin 55'inci yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Aslan, Cemgil, Özdoğan ve Manga'nın Kürecik Radar Üssü'ne yönelik düzenledikleri eylem sırasında Nurhak'ta öldürüldüklerini ifade ederek, "Nurhak hem antiemperyalist mücadele geleneğini bu toprakların mayasına kazımanın hem de bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolunda bitmeyen yürüyüşün adımlarından biri oldu" dedi.

"BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK ÜLKE MÜCADELESİNİN YOLUNU AÇTILAR"

Cemgil, Özdoğan ve Manga'nın NATO'ya ve emperyalizme karşı mücadele yürüttüğünü belirten Aslan, "NATO'yu ve NATO'culuğu kendilerine yol bellemiş olanların değil; Filistin halkının kurtuluş mücadelesini büyütenlerin safında oldular. ABD emperyalizmi ve yerli işbirlikçilerine karşı bağımsız ve demokratik ülke mücadelesini yükseltenlerin yolunu açtılar" ifadelerini kullandı.

Aslan, "Aradan 55 yıl geçti, antiemperyalizm ve sosyalizmin mücadelesi Nurhak'ta yürüyenlerin yolunu, izlerini takip ediyor. Anıları mücadelemize ışık tutmaya devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA
