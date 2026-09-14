EMEP'li Selma Gürkan: 'Aileleri ve çocukları tehdit eden LGBTİ hak örgütleri değil, saray düzeni'

(ANKARA) - EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, "Ailem Güvende" adıyla yapılan operasyonlara tepki göstererek, "Aileleri ve çocukları tehdit eden LGBTİ hak örgütleri değil, saray düzeni ve onun çocukları kaderine terk eden politikalarıdır" ifadelerini kullandı.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in LGBTİ'lere yönelik operasyonlarda 162 kişinin gözaltına alındığını, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldığını açıkladığını hatırlattı.

İktidarın "aileyi ve çocukları koruma" söylemiyle LGBTİ'lere yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü savunan Gürkan, aynı dönemde 11 aylık Büşra bebeğin 4 gündür kayıp olduğu haberlerinin kamuoyuna yansıdığını ifade etti. Medyaya yansıyan bilgilerin, iktidarın çocuk politikalarının geldiği noktanın çarpıcı bir göstergesi oluğunu öne süren Gürkan, şöyle devam etti:

"Emekçi aileleri yoksulluğa iten iktidar politikaları çocukların okuldan uzaklaşarak MESEM projeleriyle sanayiye sürülmesine ve ölümcül koşullarda çalışmasına ya da tarikat ve cemaatlerine teslim edilerek şiddet görmesine, istismara maruz kalmasına neden olmaktadır. Aileleri ve çocukları tehdit eden LGBTİ hak örgütleri değil, saray düzeni ve onun çocukları kaderine terk eden politikalarıdır.

"TARİKAT VE CEMAAT VAKIFLAIRININ AB'DEN ALDIĞI FONLAR GÖZDEN KAÇIRILMAK İSTENİYOR"

Öte yandan iktidar, LGBTİ örgütlerini AB ve ABD'den gelen fonlar üzerinden 'kökü dışarıda' organizasyonlar; LGBTİ'leri ise 'aile ve çocuk düşmanı' nefret objeleri olarak nitelendirirken, adı sık sık çocuk istismarları ve çocuklara dönük şiddet olaylarıyla gündeme gelen tarikat ve cemaat vakıflarının AB'den aldığı fonlar gözlerden kaçırılmak istenmektedir.

Yöneticileri çocuk istismarından yargılanan TÜGVA ile TÜRGEV, kamu kurumlarından aktarılan kaynaklar yetmez gibi sadece geçen ay AB'den 270 bin avrodan fazla hibe aldı. Dönemin AKP'li Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun 'Bir kereden bir şey olmaz' diyerek istismara karşı kalkan olduğu Ensar Vakfı ise geçtiğimiz nisan ayında yine AB'den 37 bin avro fon aldı.

Emekçileri yoksulluğa, çocukları güvencesizliğe sürükleyen iktidar 'kutsal aile' söylemi ile LGBTİ'leri hedefe koyarak sebebi olduğu yoksulluğu gizlemektedir. Çocukları MESEM'lerde iş cinayetlerine, tarikat ve cemaatlerde istismara terk eden iktidar politikalarına karşı mücadeleden başka bir yol yoktur."

Kaynak: ANKA