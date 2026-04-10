Dezenformasyon Yasası için Teklif

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak bilinen düzenleme kapsamında Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 217/A maddesinin yürürlükten kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. Teklifin gerekçesinde, yasanın, yürürlüğe girdiği günden itibaren gazeteciler, sendikacılar ve muhalif kesimler üzerinde bir "cezalandırma tehdidi" haline geldiği belirtildi.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifininin gerekçesinde, kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak adlandırılan düzenlemenin, 2022 yılında yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, bu kapsamda TCK'ye eklenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun basın ve ifade özgürlüğünü kısıtladığı ifade edildi.

Söz konusu düzenlemenin toplumda "Sansür Yasası" olarak anıldığı ve özellikle gazeteciler başta olmak üzere muhalif kesimler üzerinde baskı yarattığı savunulan gerekçede, TCK 217/A maddesi çerçevesinde Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) raporlarına işaret edildi.

Gerekçede, MLSA'nın 2025 yılının şubat ayında yayınladığı "Sansür Yasasının Gölgesinde İfade Özgürlüğü Raporu"nda, yasanın uygulandığı ilk iki yılda 4 bin 590 kişi hakkında soruşturma açıldığı bilgisinin yer aldığı aktarıldı.

Gazeteciler Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın haberleri dolayısıyla, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu'nun da "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla haklarında başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklandıkları ifade edilen gerekçede, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren basın, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü aykırı olduğu savunulan düzenlemenin, evrensel insan hakkı ilkelerine de aykırı olduğu vurgulandı.

AİHM kararlarına da değinilen gerekçede, yasanın gazeteciler, sendikacılar ve muhalif kesimler üzerinde bir "cezalandırma tehdidi", "susturma aracı" haline geldiği savunuldu.

Bayhan ve Karaca'nın TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, TCK'ya eklenen 217/A maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.

Kaynak: ANKA