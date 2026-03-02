Haberler

Emep'li Karaca, Kenan Şener'in Gözaltına Alınmasını TBMM Gündemine Taşıdı

Güncelleme:
Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karaca, "Gazeteciler uzun yıllardır savaş dönemlerde üslerden yayın yapmaktayken ve herhangi bir yaptırımla karşılaşmamışken bu dönemde bu habercilik biçimi neden suç sayılmıştır?" diye sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, ANKA Haber Ajansı'nın sosyal medya hesabından "İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği" başlığıyla yapılan canlı yayın gerekçe gösterilerek, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma açılmasını TBMM gündemine taşıdı.

Karaca, şunları kaydetti:

"ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, ifadesinde gazetecilik açısından hata yapılmadığını belirtmiştir. Yanı başımızda, İran'a karşı NATO üyesi ABD'nin saldırganlığı ile başlayan bir savaşa ilişkin, NATO üssünden yayın yapılması ancak doğru habercilik örneği olarak nitelendirilebilir. Zira tıpkı Türkiye gibi bilhassa savaşa yakın coğrafyada yaşayan halkların bütün dikkati savaş haberleri üzerindendir ve bu nedenle savaşın tarafı olan ülkeler dahil çok sayıda ülkede gazeteciler çeşitli üslerden yayın yapmaktadır. Halkın haber alma hakkı ve gazetecinin haber verme görevi suç addedilemez. Suç olan şey, Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren, Filistin halkına soykırım uygulayan, Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen'i yakıp yıkan ABD-İsrail ortaklığına dur dememek; üslerini ülke içinde barındırarak bu barbarlığa taraf olmaktır."

Karaca, şu sorulara yanıt istedi:

"İran'a dönük ABD ve İsrail saldırısının haberi yapılırken; ABD'nin üyesi olduğu NATO üssünün görüntülerinin haber unsuru olarak kullanılması hangi hukuki gerekçeyle suç sayılmaktadır? ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, çağrıldığında ifadeye gidebileceği halde hangi mevzuat hükmü uyarınca bulunduğu şehirden alınarak Adana'ya götürülmüştür? Gazeteciler uzun yıllardır savaş dönemlerde üslerden yayın yapmaktayken ve herhangi bir yaptırımla karşılaşmamışken bu dönemde bu habercilik biçimi neden suç sayılmıştır?"

