Emep Genel Başkanı Aslan'dan, Migros İşçilerine Destek: "İşçilerin Talepleri Kabul Edilsin, İşten Atmalar Durdurulsun"

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Migros depo işçilerinin yanında olduklarını belirterek, "Yapılan gözaltılar ve antidemokratik uygulamaları şiddetle kınıyoruz ve kabul etmiyoruz. İşçilerin talepleri kabul edilsin, işten atmalar durdurulsun" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Migros depo işçileri düşük ücret, ağır çalışma koşulları, angarya ve baskıya karşı mücadele ediyor; karşılığında işten atmalarla, gözaltılarla susturulmak isteniyor. Migros depo işçilerinin insanca yaşanacak ücret, sendika hakkı, işten atılanların geri alınması talepleri meşrudur. İşten atmalar hukuksuzdur. Yapılan gözaltılar ve antidemokratik uygulamaları şiddetle kınıyoruz ve kabul etmiyoruz. İşçilerin talepleri kabul edilsin, işten atmalar durdurulsun" ifadelerine yer verdi.