Emep Genel Başkanı Aslan: "1 Mayıs Alanlarına Taşıdığımız Mücadeleyi Fabrika ve İş Yerlerinde Büyütme Zamanı"

Güncelleme:
(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, 1 Mayıs'ta 8 işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini belirterek, "Bir sınıf kardeşimiz daha iş cinayetlerine kurban olmasın diye şimdi 1 Mayıs alanlarına taşıdığımız mücadeleyi fabrika ve iş yerlerinde büyütme zamanıdır. Tek bir sınıf kardeşimizi daha iş cinayetlerine kurban vermemek için mücadeleye" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, iş cinayetlerine dikkati çekerek çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu. İş cinayetlerinin önlenmesi için güvencesiz çalışma biçimlerinin yasaklanması gerektiğini ifade eden Aslan, 1 Mayıs günü iş kazasında hayatını kaybeden 8 işçiyi andı. Aslan, şunları kaydetti:

"İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs'ta 8 işçi çalışırken can verdi. Bu cinayetlerin sebebi ücretleri eriyen işçi ve emekçileri daha uzun sürelerde ve daha ağır koşullarda çalışmaya mecbur bırakan Erdoğan-Şimşek programıdır. İnsanca yaşam ve çalışma koşullarının kazanılması ise dün ülkenin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarında da haykırdığımız gibi birlik, dayanışma ve mücadele ile mümkündür. Bir sınıf kardeşimiz daha iş cinayetlerine kurban olmasın diye şimdi 1 Mayıs alanlarına taşıdığımız mücadeleyi fabrika ve iş yerlerinde büyütme zamanıdır."

Güvencesiz çalışma biçimleri yasaklansın. Ücretlere dokunulmadan çalışma süreleri kısaltılsın. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde denetimler işçi temsilcileri ve bağımsız meslek örgütlerinden temsilcilerin de dahil olduğu kurullarca yapılsın. Sendikalaşma hakkı önündeki engeller kaldırılsın. Tek bir sınıf kardeşimizi daha iş cinayetlerine kurban vermemek için mücadeleye."

Kaynak: ANKA
