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Emekli Torna Ustası Ahşap Oyuncak Yaparak Kazanç Sağlıyor

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Hatay'da emekli olduktan sonra ahşap oyuncak yapımına merak saran Mustafa Sönmez, yaptığı ürünleri satarak kazanç sağlıyor. Sönmez, atölyesini deprem sonrası İskenderun Belediyesi tarafından tahsis edilen Sanat Sokağı'ndaki kulübede sürdürüyor.

Hatay'da emekli olduktan sonra ahşap oyuncak yapımına merak saran Mustafa Sönmez, yaptığı ürünleri satarak kazanç sağlıyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan Mustafa Sönmez (59), uzun yıllar torna ustalığı yaparak ekmeğini kazandı.

Yaklaşık 8 yıl önce emekli olan Sönmez, boş kaldığı süreçte oyalanmak için ahşap oyuncak yapımına merak sardı.

Önce evinde vakit geçirmek için ahşaptan araba ve uçak gibi oyuncakların yanı sıra çeşitli süs eşyaları yapmaya başlayan Sönmez, 2018'de atölye kiraladı.

Her geçen gün bu işe merakı daha da artan Sönmez, yaptığı ürünlerin beğenilmesiyle satışına da başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde atölyesi yıkılan Sönmez, ahşap oyuncak ve süs eşyası yapımını İskenderun Belediyesince kendisine tahsis edilen Sanat Sokağı'ndaki kulübede sürdürüyor.

Mustafa Sönmez, AA muhabirine, hobi olarak başladığı ahşap oyuncak yapımının gelir kapısı haline geldiğini anlattı.

Siparişe göre özel tasarım takılar da yaptığını ifade eden Sönmez, bu işi severek sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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