Emekli polis memurunu evinin önünde yaralayan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde emekli polis memuru Salim D.'yi karnından vurarak yaralayan Ö.S., mahkeme tarafından tutuklandı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde emekli polis memuru Salim D.'yi evinin önünde tabancayla karnından vurarak yaralayan ve dün yakalanan Ö.S., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Şubat'ta Yeni Mahalle 5113. Sokak'ta meydana geldi. Emekli polis memuru Salim D., evinin bulunduğu bina önünde henüz bilinmeyen nedenle Ö.S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan mermi, Salim D.'nin karnına isabet etti. Ö.S., olay yerinden kaçarken silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salim D., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salim D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu Ö.S., dün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ö.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
