Emekli öğretmenin kurduğu kulüpte kitap tutkunları kitapların değerlendirmesini yapıyor

Tokat'ta emekli öğretmenin öncülüğünde kurulan kulüpte bir araya gelen kitap tutkunları, okudukları kitapların değerlendirmesini yapıyor.

Emekli felsefe öğretmeni Sedat Delioğlan, yaklaşık 3 ay önce sosyal medyadan Tokat'ta kitap okuma kulübü kurmak istediğini duyurdu.

Davete katılan farklı meslek gruplarından 20 kişi ile kitap okuma kulübü kuran Delioğlan ve beraberindekiler, ayda iki kez bir kitap kafede bir araya gelerek seçtikleri kitabı okuyor. Kulüp üyeleri, kitabı okuduktan sonra değerlendirmesini yapıyor.

Sedat Delioğlan, AA muhabirine, 2 yıl önce öğretmenlikten emekli olduğunu söyledi.

Emekliliğinden önce görev yaptığı Giresun'da da okuma kulübü bulunduğunu belirten Delioğlan, "Burada da okuma kulübü kurmak istedim. Çevrem kulübü kurmamın zor olacağını söyledi. Kurdum, hiç de zor değilmiş, ihtiyaçmış." dedi.

Kitap okuma kulübüne gelenlerin gayet neşeli ve keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren Delioğlan, "Hangi kitabı okuyacağımıza birlikte karar veriyoruz. Belirli zamanlarda okuma etkinlikleri düzenleyerek kitap üzerinde sosyalleşmiş oluyoruz. Kitabı bitirdikten sonra da değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Kulübümüzde ev hanımları, akademisyenler, öğrenciler, memurlar, öğretmen ve emekliler var." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar kitap okuma alışkanlıklarını geliştirdi

Okuma kulübü üyesi yüksek lisans öğrencisi Esra Kayalarlı ise bu tür bir etkinliğe katılmak istediğine değinerek, "Çünkü kitap okuyamadığımı fark ettim. Kitap okuma kulübüne katıldıktan sonra okuma alışkanlığımı geri kazandım." diye konuştu.

Hayriye Çakmaktepe de sosyal medyada duyuruyu görünce kitap okuma kulübüne katılmaya karar verdiğini, kitap okumayı çok sevdiğini kaydetti.

Gülçin Elibol da kitap okumayı sevdiğine işaret ederek "Okuma alışkanlığımı geliştirememiştim. Bu grup sayesinde geliştireceğimi düşündüm. Buraya geldikten sonra daha fazla kitap okumaya başladım. Kedimi ifade ederken daha çekimserdim. Şu anda toplum içeresinde daha öz güvenli, rahat şekilde kendimi ifade edebiliyorum." dedi.