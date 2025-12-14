Haberler

Umre için bisikletle yola çıktı, 3 bin 450 kilometre pedal çevirip Medine'ye ulaştı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinden bisikletiyle umreye gitmek üzere yola çıkan Fahrettin Şener, 33 günlük yolculuğunun ardından Medine'ye ulaşarak umre görevini tamamlamak için Mekke'ye geçmeyi planlıyor.

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinden umreye gitmek için bisikletiyle yola çıkan emekli işçi Fahrettin Şener (68), 3 bin 450 kilometre pedal çevirip Medine'ye ulaştı. Şener, 400 kilometre daha bisikletle Mekke'ye geçip umreyi tamamlayacağını söyledi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde oturan işçi emeklisi Fahrettin Şener, umreye gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Pedal çevirerek sırasıyla Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ve Adana'dan geçen Şener, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı. Ardından Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen Şener önce Ürdün'e, oradan da Suudi Arabistan'a geçti. Fahrettin Şener, yolculuğunun 33'üncü gününde Medine'ye ulaştı. Şener, 400 kilometre daha bisikletle yol yapıp Mekke'ye ulaşacak. Mekke'de umre görevini tamamlamayı planlayan Şener, aynı güzergahtan tekrar memleketi Balıkesir'e dönecek.

3 BİN 450 KİLOMETRE YOL KAT ETTİ

Geçtiği güzergahlarda kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Fahrettin Şener, "Bisikletle gidilebileceğini göstermek için yola çıktım. Yolculuğumun 33'üncü gününde toplam 3 bin 450 kilometre yol yaparak Medine'ye ulaştım. 400 kilometre daha yol yaparak Mekke'ye geçip toplam 3 bin 850 kilometre yol gitmiş olacağım" dedi.

RÜYALARIMA GİRİYORDU

Umre ziyaretinin hep rüyalarına girdiğini ve gitmeyi çok arzu ettiğini anlatan Şener, "Rüyalarıma giren umre ziyaretlerine başladığım için çok mutluyum. Mekke'de ziyaretlerimi tamamlayıp, aynı güzergahtan tekrar Balıkesir'e döneceğim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
